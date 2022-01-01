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Пряничные открытки на Новый год33 шт. в этой категории
Пряничные игрушки на елку11 шт. в этой категории
Наборы пряников для творчества26 шт. в этой категории
Пряничные топперы6 шт. в этой категории
Имбирные пряники на 9 мая День Победы12 шт. в этой категории
Имбирные пряники на День Рождения23 шт. в этой категории
Пряники на 23 февраля52 шт. в этой категории
Пряники на 14 февраля75 шт. в этой категории
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Макаруны с фотопечатью23 шт. в этой категории
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Изумрудная (шпинат-малина-манго)
Лаванда-смородина
Гарем (малина-чизкейк халва)
Молочная девочка с персиками
На-Бали (матча-юдзу)
Клубника-Базилик
Шоколадный Орео
«Сникерс»
«Три шоколада»
«Наполеон»
«Йогуртовая с клубникой»
«Наполеон ягодный»
«Карамельный медовик»
«Морковная с сырным кремом и грецким орехом»
«Медовик с малиной»
«Йогуртовая Черничная»
«Радуга»
Гавайские каникулы
«Сметанная с ананасом, персиком и грецким орехом»
«ЧизБерри»
«Малиново-фисташковая»
«Бананово-шоколадная»
«Прага»
«Соленая карамель»
Черри карамель
Веган банан-шоколад
Веган лимон-кокос
«Пасьон».
«Манго-Манго Мусс»
«Пасьон с шоколадом»
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