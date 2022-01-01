Выбрать начинки для тортов на заказ - занятие не из простых. Вариантов много, у каждого свои вкусовые пристрастия. Как угодить сладкоежкам и организовать сладкий стол, о котором будут вспоминать много, долго и с удовольствием? Можно заказать торт с классической начинкой, которую вам уже приходилось пробовать. Но почему бы не поэкспериментировать вместе с кондитерской Шодо? В нашем каталоге вы найдете не только проверенные временем готовые начинки для тортов - мы будем рады создать уникальный кондитерский шедевр в соответствии с вашими идеями и пожеланиями.