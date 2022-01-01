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Уникальный дизайн, неповторимый вкус, индивидуальная надпись! Всё это торты на заказ от кондитерской Шодо. Нажмите и перейдите в мир неповторимых десертов.
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Готовить просто с Кондитерской Академии Chaudeau!
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Предпочитаете разнообразие на сладком столе? Переходите в каталог наших десертов и выбирайте то, что подойдет именно Вам!
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От любителя до профессионала, от капкейков до росписи тортов
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Свежие продукты и уникальные рецепты
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Пирожные от кондитерской Шодо - это истинное наслаждение! Незыблемая классика, и оригинальные авторские рецепты. Попробуй удовольствие на вкус! Закажи доставку сегодня
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Готовый торт в нашей кондитерской можно получить с доставкой на сегодня – в течение двух часов. Заказывайте прямо сейчас!
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Торт муссовый «Мираж»
3 190 руб.
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Торт муссовый «Карамельно-Грушевый»
2 930 руб.
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Торт муссовый «Пасьон»
2 540 руб.
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Торт муссовый «Черничный»
2 540 руб.
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Торт муссовый «Лимонный фреш»
2 350 руб.
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Торт муссовый «Бананово-Клубничный»
2 280 руб.
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Торт муссовый «Крем Фреш»
2 150 руб. 2 630 руб.
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Заказ тортов от кондитерской Chaudeau

Авторская кондитерская Chaudeau создает уникальные торты и десерты на заказ и предлагает готовые дизайнерские лакомства. Изделия впечатляют эксклюзивным оформлением и оригинальными начинками. Кондитеры искусно воплощают любые фантазии, чтобы украсить ваш праздник или сделать чудесным любой вечер.

Кремовые торты в стиле Ламбет
Кремовые торты в стиле Ламбет
46 шт. в этой категории
Торты в стиле оригами
Торты в стиле оригами
16 шт. в этой категории
Торты на Пасху
Торты на Пасху
44 шт. в этой категории
Свадебные торты
Свадебные торты
1291 шт. в этой категории
Торты на день рождения
Торты на день рождения
1615 шт. в этой категории
Детские торты
Детские торты
1769 шт. в этой категории
Корпоративные торты
Корпоративные торты
84 шт. в этой категории
Торты с ягодами и фруктами
Торты с ягодами и фруктами
110 шт. в этой категории
Торты «Мальчик или девочка?»
Торты «Мальчик или девочка?»
18 шт. в этой категории
Мужчинам
Мужчинам
314 шт. в этой категории
Женщинам
Женщинам
344 шт. в этой категории
Торты на юбилей
Торты на юбилей
169 шт. в этой категории
Торт на заказ за 1 день
Торт на заказ за 1 час
19 шт. в этой категории
Объемные 3D торты
Объемные 3D торты
334 шт. в этой категории
Антигравитационные торты
Антигравитационные торты
43 шт. в этой категории
Торты в виде машин
Торты в виде машин
31 шт. в этой категории
Эксклюзивные торты
Эксклюзивные торты
48 шт. в этой категории
Прикольные торты
Прикольные торты
318 шт. в этой категории
Торты со значками социальных сетей
Торты со значками социальных сетей
128 шт. в этой категории
Торты для взрослых
Торты для взрослых
21 шт. в этой категории
Торты по профессиям
Торты по профессиям
373 шт. в этой категории
Торты по увлечениям
Торты по увлечениям
130 шт. в этой категории
Мини-тортики
Мини-тортики, 850 г
39 шт. в этой категории
Маленькие торты — 1 кг
Маленькие торты — 1 кг
94 шт. в этой категории
Бенто-торты
179 шт. в этой категории
Торты в кружках
Торты в кружках
9 шт. в этой категории
Торты без мастики
Торты без мастики
384 шт. в этой категории
Торты с фотопечатью
Торты с фотопечатью
84 шт. в этой категории
Торты без наценки за декор
Торты недорого
300 шт. в этой категории
Торты для выпускного
Торты на выпускной
77 шт. в этой категории
Праздничные торты
Праздничные торты
436 шт. в этой категории
Торты на Хэллоуин
Торты на Хэллоуин
62 шт. в этой категории
Торты ко Дню матери
102 шт. в этой категории
Торты на Новый год
ТОП новогодних тортов 2022
139 шт. в этой категории
Торты на День влюбленных 14 февраля
Торты на 14 февраля
108 шт. в этой категории
Торты к 23 февраля
Торты на 23 февраля
48 шт. в этой категории
Торты на 8 марта
Торты на 8 марта
74 шт. в этой категории

Начинки для тортов на заказ - у нас есть из чего выбрать!

Выбрать начинки для тортов на заказ - занятие не из простых. Вариантов много, у каждого свои вкусовые пристрастия. Как угодить сладкоежкам и организовать сладкий стол, о котором будут вспоминать много, долго и с удовольствием? Можно заказать торт с классической начинкой, которую вам уже приходилось пробовать. Но почему бы не поэкспериментировать вместе с кондитерской Шодо? В нашем каталоге вы найдете не только проверенные временем готовые начинки для тортов - мы будем рады создать уникальный кондитерский шедевр в соответствии с вашими идеями и пожеланиями.

Мак-Клубника-Манго


Мак-Клубника-Манго